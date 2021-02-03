PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Amanos saha sorumlusu etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Amanos saha sorumlusu etkisiz hale getirildi

03.02.2021 15:12 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:34
PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Amanos saha sorumlusu etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan, çok sayıda terör eylemine katılan ve eylem talimatlarını veren sözde Amanos saha sorumlusu etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan, çok sayıda terör eylemine katılan ve eylem talimatlarını veren sözde Amanos saha sorumlusu etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Amanos dağlarında eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 terör örgütü üyesinden birinin, kırmızı kategoride aranan, terör örgütünün sözde Amanos saha sorumlusu "Bedrettin Bedirhan" kod adlı İbrahim Şengül olduğunu belirterek, "Kahramanlarımızı tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hatay İl Jandarma Komutanlığınca Dörtyol ilçesi Amanos dağlarında eylem hazırlığında olan teröristlere yönelik 17 Ekim 2020'de jandarma silahlı insansız hava aracı (SİHA), polis insansız hava aracı (PİHA) ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekat ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda, 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

DNA incelenmesinde teröristlerden birinin, 28 yıldır terör örgütünde faaliyet gösteren ve Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis, Gaziantep ile Adıyaman bölgesinde pek çok eyleme katılan ve eylem talimatlarını veren, sözde Amanos saha sorumlusu "Bedrettin Bedirhan" kod adlı İbrahim Şengül isimli terörist olduğu belirlendi.

Şengül'ün, Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon liraya kadar ödülle kırmızı kategoride yer aldığı, terör suçları kapsamında hakkında 50 arama kaydının bulunduğu tespit edildi.

Teröristin katıldığı eylemler

Terörist Şengül'ün, 23 Mart 1997'de Hatay'ın Erzin ilçesinin Yoncadüzü köyü bölgesinde, Kahramanmaraş Göksun İlçe Jandarma Komutanlığından izne gelen jandarma eri ile 3 vatandaşın şehit edildiği, 2 güvenlik korucusunun yaralandığı, 26 Mart 2004'te Hatay'ın Erzin ilçesinde bulunan bir elektrik trafosunun patlayıcı maddelerle tuzaklanması sonucu bir jandarma erinin yaralandığı, bir TEDAŞ görevlisinin öldürüldüğü ve 13 Haziran 2004'te Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsal alanında yol yapım çalışması bölgesinde görevli 3 güvenlik korucusunun şehit edildiği olayların faili olduğu belirlendi.

Teröristin ayrıca çok sayıda gasp, yağma, araç yakma, mala zarar verme, alıkoyma, tehdit gibi terör amaçlı eylemlerin planlayıcısı ve faili olduğu tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu
Magazin Halsey Bülent Serttaş Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Mesut Özil Hakan Kutlu Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Amanos saha sorumlusu etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 15:35:49. #1.16#
title