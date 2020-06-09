Etkisiz hale getirilen 2 teröristten, silah ve bombaların yanı sıra gizlenme kamuflajı ele geçirildi
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Etkisiz hale getirilen 2 teröristten, silah ve bombaların yanı sıra gizlenme kamuflajı ele geçirildi

Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında jandarma timlerinin sıcak temas sağlayıp etkisiz hale getirdiği 2 teröristten silahların yanı sıra 4 adet el bombası, gizlenme kamuflajı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen 2 teröristten, silah ve bombaların yanı sıra gizlenme kamuflajı ele geçirildi
09.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:08

Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında jandarma timlerinin sıcak temas sağlayıp etkisiz hale getirdiği 2 teröristten silahların yanı sıra 4 adet el bombası, gizlenme kamuflajı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre,İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında Görese bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyona çıktı. Operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlayan timler, 2 teröristi ölü olarak silahları ile birlikte ele geçirdi.Ölü olarak ele geçirilen 2 teröristten 1'i İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde 1 milyon TL ödüllü Turuncu kategoride yer alan sözde Amed eyaleti "Ape Musa" alanı sorumlusu olan "Devrim Devran" kod adlı Salih Ekinci isimli terörist olduğu ortaya çıktı.

Teröristlerden ise 1 M-16, 1 adet kalaşnikof ile 1 adet tabanca, 4 adet el bombası, 10 adet şarjör, 1'i gece görüş 3 dürbün, 1 adet fotoğraf makinesi, 2 telefon, gizlenme de kullanılan yaprak kamuflaj ile çok sayıda mühimmat ve çeşitli örgütsel malzemeler ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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