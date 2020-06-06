Etkisiz hale getirilen 2 teröriste yardım ve yataklığa 7 gözaltı
MARDİN'in Ömerli ilçesi kırsalında dün etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröriste yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.
06.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:36
MARDİN'in Ömerli ilçesi kırsalında dün etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröriste yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Ömerli ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun ardından bu teröristlere yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Kaynak: DHA