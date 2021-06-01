Etkinlikler Takvimi Etkinlik: Urban Atelier Xtalks, "Yeniden İşlevlendirme" Çankaya Üniversitesi
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Etkinlikler Takvimi Etkinlik: Urban Atelier Xtalks, "Yeniden İşlevlendirme" Çankaya Üniversitesi

Etkinlikler Takvimi Etkinlik: Urban Atelier Xtalks, 'Yeniden İşlevlendirme' Çankaya Üniversitesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Urban Atelier Xtalks, "Yeniden İşlevlendirme" Çankaya Üniversitesi Urban Atelier Xtalks, "Yeniden İşlevlendirme" Araş. Gör. Damla Yeşilbağ, Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Zoom üzerinden gerçekleştirilecek etkinliğin detaylarına @kentxco Instagram hesabından ulaşabilirsiniz.

Urban Atelier Xtalks, "Yeniden İşlevlendirme" Çankaya Üniversitesi

Urban Atelier Xtalks, "Yeniden İşlevlendirme"

Araş. Gör. Damla Yeşilbağ, Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Zoom üzerinden gerçekleştirilecek etkinliğin detaylarına @kentxco Instagram hesabından ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Habermetre

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