Etkinlikler Takvimi Etkinlik: Urban Atelier Xtalks, "Yeniden İşlevlendirme" Çankaya Üniversitesi
Urban Atelier Xtalks, "Yeniden İşlevlendirme" Çankaya Üniversitesi Urban Atelier Xtalks, "Yeniden İşlevlendirme" Araş. Gör. Damla Yeşilbağ, Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Zoom üzerinden gerçekleştirilecek etkinliğin detaylarına @kentxco Instagram hesabından ulaşabilirsiniz.
Urban Atelier Xtalks, "Yeniden İşlevlendirme" Çankaya Üniversitesi
Urban Atelier Xtalks, "Yeniden İşlevlendirme"
Araş. Gör. Damla Yeşilbağ, Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Zoom üzerinden gerçekleştirilecek etkinliğin detaylarına @kentxco Instagram hesabından ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Habermetre