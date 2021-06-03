Etkinlikler Takvimi Etkinlik: Afet Farkındalık Eğitimi Çankaya Üniversitesi
Afet Farkındalık Eğitimi Çankaya Üniversitesi Afet Farkındalık Eğitimi (Eğitim Programı) Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğümüz ve T. C. Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 9 Nisan 2021 Cuma günü saat 14. 30'da düzenlenecek "Afet Farkındalık Eğitimi"ne https://zoom.
Afet Farkındalık Eğitimi Çankaya Üniversitesi
Afet Farkındalık Eğitimi
(Eğitim Programı)
Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğümüz ve T. C. Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 9 Nisan 2021 Cuma günü saat 14. 30'da düzenlenecek "Afet Farkındalık Eğitimi"ne https://zoom. us/j/94524401446 linki aracılığıyla katılabilirsiniz. Tüm Öğrencilerimiz, Akademik ve İdari Personelimizin davetli olduğu eğitim, TURK 101-102-103 derslerinin final ön koşul etkinliklerindendir.
Kaynak: Habermetre