Etkinlikler Takvimi Etkinlik: Afet Farkındalık Eğitimi Çankaya Üniversitesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Etkinlikler Takvimi Etkinlik: Afet Farkındalık Eğitimi Çankaya Üniversitesi

Etkinlikler Takvimi Etkinlik: Afet Farkındalık Eğitimi Çankaya Üniversitesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Afet Farkındalık Eğitimi Çankaya Üniversitesi Afet Farkındalık Eğitimi (Eğitim Programı) Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğümüz ve T. C. Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 9 Nisan 2021 Cuma günü saat 14. 30'da düzenlenecek "Afet Farkındalık Eğitimi"ne https://zoom.

Afet Farkındalık Eğitimi Çankaya Üniversitesi

Afet Farkındalık Eğitimi

(Eğitim Programı)

Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğümüz ve T. C. Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 9 Nisan 2021 Cuma günü saat 14. 30'da düzenlenecek "Afet Farkındalık Eğitimi"ne https://zoom. us/j/94524401446 linki aracılığıyla katılabilirsiniz. Tüm Öğrencilerimiz, Akademik ve İdari Personelimizin davetli olduğu eğitim, TURK 101-102-103 derslerinin final ön koşul etkinliklerindendir.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Şeyma Subaşı Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Enes Ünal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Servet Yardımcı Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Etkinlikler Takvimi Etkinlik: Afet Farkındalık Eğitimi Çankaya Üniversitesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 10:24:55. #1.13#

title