Etkinlikler Takvimi Etkinlik: Afet Farkındalık Eğitimi Çankaya Üniversitesi

Afet Farkındalık Eğitimi Çankaya Üniversitesi Afet Farkındalık Eğitimi (Eğitim Programı) Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğümüz ve T. C. Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 9 Nisan 2021 Cuma günü saat 14. 30'da düzenlenecek "Afet Farkındalık Eğitimi"ne https://zoom.