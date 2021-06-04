Etkinlik sektörünün meslek örgütleri bir araya gelerek ortak bir açıklama yayınladı

Düğün, davet ve etkinlik sektörünün faaliyete başlaması yönünde atılan ilk adımın faaliyetin kısmen de olsa başlaması bakımından memnuniyet yarattığını belirten sektör temsilcileri, genelgedeki kapsamın genişletilerek Temmuz ayından önce etkinlik sektörünün tüm bileşenlerini işe döndürecek adımların atılmasını temenni ettiklerini bildirdiler.

10 binlerce etkinlik firması ve 1 milyondan fazla etkinlik çalışanın "Nikah törenleri ve nikah merasimi şeklindeki düğün törenleri" ile başlayan açılmanın tüm etkinlik türlerine yayılmasını beklediğini belirten sektör temsilcileri, etkinliklerin başladığı saate denk gelen sokağa çıkma yasaklarının birçok etkinliğin yapılmasına imkan vermeyeceğini savundular.

Davet ve etkinlik sektörün tam olarak faaliyete geçebilmesi için gece sokağa çıkma yasağı uygulamasının bitmesi ya da etkinliklerin gece sokağa çıkma yasağından muaf tutulması beklentilerini dile getiren meslek örgütleri Haziran ayında hedeflenen hızlı aşılamanın başarısıyla bunun gerçekleşeceğine inandıklarını söylediler.

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez,Düğün Salonları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Başkanı Barış Ay ile kurulmakta olan Tüm Etkinlik Sektörü Konfederasyonu Başkanı Erol Yıldırım tarafından yapılan ortak açıklamada memnuniyetin etkinlik sektörünün tüm alanlarına yayılması dileği ile aşağıdaki görüşler paylaşıldı.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasında "düğünler ile birlikte birçok toplu etkinliğin uzun süredir ertelenmesinin yarattığı sıkıntıları biliyoruz"şeklindeki sözleriyle düğün, davet ve etkinlik sektörünün yaşadığı sıkıntıları bizzat vurgulamış olması, pandemiden en çok etkilenen sektörümüzde memnuniyet ve umut yaratmıştır. Açıklanan genelge ile 1 Haziran tarihinden itibaren nikah törenleri ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin yapılmaya başlaması, faaliyetleri tamamen duran sektörümüz için sevindirici bir başlangıç olmakla beraber kapsamın tüm etkinlik türlerini başlatacak şekilde geliştirilmesi ve tüm sektör paydaşlarımızın işlerine dönebileceği koşulların oluşturulması ortak beklenti ve temennimizdir."

"Özel etkinlikler başlığında toplayabileceğimiz nişan, kına, sünnet ve düğün organizasyonları, kurumsal etkinlikler başlığında toplayabileceğimiz kongre, toplantı ve fuar organizasyonlarının yanı sıra kültür sanat etkinlikleri başlığındaki konser ve gösteri organizasyonlarından geçimini sağlayan 10 binlerce firma ve 1 buçuk milyondan fazla etkinlik çalışanı açılan diğer alanlar ile birlikte işlerine dönmeyi beklemektedir."

"Etkinlikler, işin doğası gereği mesai zamanları dışında ve çoğunlukla saat 20.00'dan sonra gerçekleştirilir. Gündüz çalışma saatleri içinde gerçekleştirilen etkinlikler katılım azlığı ve sıcak yaz aylarındaki iklim koşulları nedeniyle tercih edilmez. Çok büyük bölümü 20.00-24.00 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerin yapılabilmesi ve sektörümüzün tam olarak faaliyete geçebilmesi, sokağa çıkma yasağı uygulamasının kalkmasıyla mümkün olacaktır."

"1 Haziran itibariyle etkinlik sektörü için de ışık görünmüş ancak, gerek açıklamanın bir gün önce yapılması gerekse genelgedeki mevcut koşullar gereği Haziran ayı için yapılan anlaşmaların büyük bir bölümü iptal edilmiştir. Düğün ve davet sektörü aylar öncesinden başlayan rezervasyonlar ile çalışan ve hazırlık süreçleri gerektiren bir sektördür. 1 Temmuz itibariyle iyileşmesini beklediğimiz koşulların olasılıklar dahilinde de olsa bugünden bilinmesi sektörümüzün Temmuz ayını da kaybetmesinin önüne geçecektir. Unutulmamalıdır ki yüksek sezonu 15 Mayıs – 15 Ekim arası olan davet ve etkinlik sektörü, yaralarını yaz aylarında elde ettiği gelirler ile sarmaya çalışacaktır. "

"Düğün ve davetlerin takip ve filyasyon avantajının yanı sıra yıllık katılım süresinin azlığı bakımından birçok kalabalık alana göre daha güvenli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz.Çünkü insanlar yıl içinde ortalama 2-3 düğün ya da davete katılır ve insanların bu kalabalıklarda geçirdiği yıllık toplam süre ortalama 6 ile 9 saat arasındadır. Bu yıllık toplam süre diğer kalabalık alanlarda geçirilen haftalık riskli sürenin bile çok çok altındadır. Denetimli mekanlarda kontrollü yapılan etkinliklerden korkmaya gerek yoktur. Düğünlerle ilgili risk, kontrolsüz köy ve sokak düğünleri için geçerlidir. Geçen yıl yaşanan tecrübelerin ışığında bu yıl sokak ve köy düğünlerine kesinlikle izin verilmemesini bekliyor ve etkinliklerin sadece denetimli mekanlarda yapılması gerektiğine inanıyoruz "

"Etkinlik sektörü, devletine ve toplum sağlığına gösterdiği saygı ile korona virüs ile mücadelede üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş ve pandemide toplam 13 ay hiç çalışmamıştır. Düğün ve davetlerin yapılmadığı dönemde 60 binleri aşan vaka sayıları dikkate alındığında da sadece etkinlik sektörünü kapalı tutarak salgının önlenemeyeceği herkes tarafından görülmüştür.

1 buçuk milyondan fazla etkinlik çalışanını aileleri ile birlikte değerlendirdiğimizde 4 milyondan fazla vatandaşımızı ilgilendiren ve toplumumuzun ortak beklentisi olarak gördüğümüz taleplerimizin pandemi sürecinde yaşadığımız sıkıntıları gören ve başlangıç adımını atan hükümetimiz nezdinde kabul göreceğine inanıyoruz. Etkinlik sektörünün tüm etkinlik türleriyle, tüm alanları ve tüm paydaşları ile Temmuz ayından önce işlerine döneceği koşulların sağlanmasını ve müjdeli haberin vakit kaybedilmeden duyurulmasını temenni ediyoruz.

Kaynak: Bültenler