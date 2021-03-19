"Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri Eğitimi"ne katılan 36 çiftçiye belgeleri teslim edildi

İnönü ilçesinde üç gün süreli "Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri Eğitimi"ne katılan 36 çiftçiye katılım belgeleri törenle verildi.

Eğitim, tarımsal kuraklıkla mücadelenin uygulanabilirliğinin artırılması ve sulamanın etkinleştirilmesi amacıyla verildi. İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törene, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İnönü Ziraat Odası Başkanı Ergün Erol, İnönü Kuzfındık Sulama Birliği Başkanı Yılmaz Ali Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sami Yasin Uysal ile çiftçiler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, törende yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla bireysel sulama sistemlerinde yüzde 50 hibe desteği verdiğini belirtti. Başvurular için son tarihin 30 Mart 2021 olacağını anlatan Gümüş, "Bir değişiklik olmaza gelecek yıllarda da 1 Şubat son tarih olacak. Bu hibe desteği büyük bir fırsat bu fırsattan bütün çiftçilerimiz, birliklerimiz, kooperatiflerimiz yararlanmalı. Çiftçi durursa hayat durur, çiftçinin hayatı su bizim hayatımız da su. Ben bu eğitimin hem suyun etkin ve verimli kullanımı tam da zamanında olduğu için anlamlı buluyorum. Verilen eğitimlerin ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ise konuşmasında, "Verilen bütün eğitimler sizin faydanıza olmakla beraber komşularınıza, arkadaşlarınıza, çocuklarınıza bu işi yapan herkese faydası olacağı gibi yanlışları olanın yanlışlarını düzeltmelerine de vesile olacaktır. Bu belgelerin hepinize hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunuyorum." dedi.

Katılım belgesini alan çiftçilere protokol üyeleri tarafından belgeleri tek tek teslim edildi.

Törenden sonra İnönü Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret eden İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, ardından İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile görüşerek ilçede gerçekleştirilen tarımsal faaliyetleri değerlendirdi. İnönü Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt ile makamında yaptığı görüşmede tarım ve hayvancılık konularında istişarelerde bulundu.

Son olarak İnönü Belediyesinin ev sahipliğinde 2021 yılı sulama öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı. İnönü Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt başkanlığı ve DSİ 3. Bölge Müdürünün katılımıyla düzenlenen toplantıda muhtarlarla birlikte kuraklığa karşı alınacak tedbirler görüşüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı