Etkin TBMM İçin Parlamenter Sistem Talebi
TBMM'nin açılışıyla ilgili VOA Türkçe'ye değerlendirmede bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, parlamenter sisteme geçiş yapılması yönündeki taleplerini gündemde tutacakları mesajını verdi.
TBMM'nin açılışıyla ilgili VOA Türkçe'ye değerlendirmede bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, parlamenter sisteme geçiş yapılması yönündeki taleplerini gündemde tutacakları mesajını verdi
Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021
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