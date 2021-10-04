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Etkin TBMM İçin Parlamenter Sistem Talebi

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TBMM'nin açılışıyla ilgili VOA Türkçe'ye değerlendirmede bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, parlamenter sisteme geçiş yapılması yönündeki taleplerini gündemde tutacakları mesajını verdi.

TBMM'nin açılışıyla ilgili VOA Türkçe'ye değerlendirmede bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, parlamenter sisteme geçiş yapılması yönündeki taleplerini gündemde tutacakları mesajını verdi

Etkin TBMM İçin Parlamenter Sistem Talebi
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