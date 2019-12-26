Etkin pişmanlıktan yararlanan tanık itiraf etti

26.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:48

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılaması'nın (FETÖ/PDY) sözde bölge talebe sorumlusu olduğu iddia edilen sanık 7 yıl 6 ay hapse mahküm edildi.



Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan F.P. ve avukatı katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz sanık beraatini talep etti.



Görülen davada tanık olarak dinlenen ve yargılandığı başka bir mahkemede etkin pişmanlıktan yararlanan tanık B.S., "Örgütte benden önce bölge talebe sorumlusu oydu. Ben onun yerine geçtim" ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti, F.P.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA