Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığına 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski astsubay sanık, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski astsubay sanık, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Fatih Hakan Bayar ve avukatı katıldı.
Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan sanık Bayar, önceki celselerde detaylı beyanlarda bulunduğunu belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.
Duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan, mahkeme aşamalarında verdiği beyanlar dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.