Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ'nün "yurt sorumlusu"na 1 yıl 8 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan örgütün "yurt sorumlusu" sanığa, 1 yıl 8 ay 18 gün hapis cezası verildi.

Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık T.Ö. ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık T.Ö, önceki aşamalarda etkin pişmanlık kapsamında ayrıntılı beyanlarda bulunduğunu belirterek, "FETÖ içerisindeki görevim yurt sorumluluğudur. Isparta'da Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurtlarda kalan üniversite öğrencileriyle ilgileniyordum. Bu kapsamda öğrencileri gezilere götürüyorduk. Ayrıca sohbet toplantısı yapıyorduk. Bana bu görevi 'Selim' kod adlı örgüt abisi vermişti. Tüm bildiklerimi aşamalarda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Bu örgütte yer aldığım için pişmanım. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın lise eğitim sürecinde FETÖ'ye ait yurt ve evlerde kaldığını, "yurt sorumlusu" sıfatıyla, KYK'ye ait yurtlarda kalan örgüt mensubu üniversite öğrencileriyle ilgilendiğini, sohbet toplantılarına katıldığını ve örgütsel gizliliğe riayet ederek kod adı kullandığını belirtti.

Savcı, ayrıca sanığın alınan savunmasında ve teşhislerinde örgüt mensubiyetini ve hakkındaki suçlamaları kabul ederek örgütün yapısı ve örgüt kapsamında işlenen suçlara dair faydalı bilgiler verdiği dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 15 ay hapse mahkum ettiği T.Ö'nün cezasını etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 8 ay 18 güne indirerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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