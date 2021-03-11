Etkin pişmanlıkta bulunan 2 FETÖ/PDY sanığına toplam 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı terör örgütüne üye olmakla yargılanan ve etkin pişmanlıkta bulunan 2 sanığa toplamda 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Kayseri'de Fetullahçı terör örgütüne üye olmakla yargılanan ve etkin pişmanlıkta bulunan 2 sanığa toplamda 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Akif G. ve Kerim Ç. Mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan 2 sanık savunmalarında, pişman olduklarını söyleyerek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık, Akif G.'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilirken, tutuksuz sanık Kerim Ç.'ye de aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı