'Etkili ve Bilinçli İlk Yardım, Hayat Kurtarır' - Haberler
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"Etkili ve Bilinçli İlk Yardım, Hayat Kurtarır"

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Kurum içi eğitimlerine ara vermeden devam eden Yeşilyurt Belediyesi, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan "İlk Yardım Yönetmeliği" gereği tüm kamu ve kuruluşlar ile özel sektörlerde çalışan personel sayısına uygun olarak yapılması gereken 'Sertifikalı İlk Yardımcı Eğitimi' Programlarına başladı.

Yeşilyurt Belediyesi Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen eğitim çalışmalarına Yeşilyurt Belediyesinin farklı Birim Müdürlüklerinde görev yapan toplam 100 personel katılacak.

Alanında deneyimli uzman ekiplerin gözetiminde başlayan temel ilk yardım güncelleme eğitiminde; temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığı, kalp krizi, kanamalar, kırıklar, burkulmalar, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları ile yaralı taşıma gibi konularda yapılması ve yapılmaması gerekenler üzerine teorik ve pratik bilgiler aktarılıyor.

Eğitim çalışmaları hakkında bilgiler veren Yeşilyurt Belediyesi İş Güvenlik Uzmanı Rıfat Dağdelen, ilk yardımın hayat kurtardığını ifade ederken şunları söyledi; " Sağlık Bakanlığınca yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği kapsamında fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilk yardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, tüm kamu ve özel kurum, kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması amacı ile Belediyemizce ilk yardımcı yetiştirilmesi programı süreci başlattık. Bilinmelidir ki;ilk yardım kişi yaşamını tehlikeye düşüren herhangi bir olay esnasında sağlık ekiplerince destek sağlanana kadar kazazede veya mağdur hayatının daha kötüye gitmesini engellemek amacı ile yapılan tıbbi araç gereç olmaksızın yapılan ilaçsız müdahaledir. Etkili ve bilinçli bir ilkyardım ile kişinin hayatta kalma oranı yaklaşık %6 ile %55 oranında artmaktadır.Sosyal belediyecilik anlayışı ile Belediyemiz yaklaşık 61 sabit tesiste binden fazla çalışan ile Yeşilyurt'umuza hizmet vermektedir aynı zamanda kurulu şantiyelerimiz ile diğer saha çalışmalarımız ile birlikte ilçemizin her noktasında hizmet etme düsturu ile yapım bakım ve onarım hizmetlerimiz devam etmektedir. Bu çalışma sahalarında gerek çalışanlarımız gerekse hizmet esnasında vatandaşlarımızda istenmeyen bir olayın vuku bulması durumunda etkin sağlık hizmeti verebilmek adına Belediye olarak her bölgeye hizmet edecek İlkyardımcı personeli ihtiyacını karşılamak için Bakanlıkça akredite edilmiş kuruluşlar ile işbirliği içinde Temel İlkyardımcı eğitimleri sürecimizi başlatmış durumdayız. Yaklaşık 100 çalışma arkadaşımızın katılımı ile gerçekleşecek eğitimler gruplar halinde devam edecek olup, bu süreçte bize desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar başta olmak üzere Başkan Yardımcımız Cavit Aslan ve İnsan Kaynakları Eğitim Müdürü Aydın Savaş'a teşekkür ederim. Yine bu eğitime gönüllülük esası ile katılım sağlayan değerli çalışma arkadaşlarımıza gösterdikleri özverili davranıştan ötürü ayrıca teşekkür ederim." diye konuştu.

Temel İlk Yardım eğitim kursuna katılan 100 personele, 10'lı gruplar halinde yapılacak eğitim çalışmalarının sonunda düzenlenecek törenle sertifikaları takdim edilecek.

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