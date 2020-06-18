"Etkili sunum teknikleri" yarışmasında dereceye girenler belli oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Etkili sunum teknikleri" yarışmasında dereceye girenler belli oldu

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından düzenlenen Girişimci Adımlar Yetkin Eller – GAYE" programı kapsamında "Etkili Sunum Teknikleri" yarışmasında Bilecik'te dereceye girenler belli oldu.

18.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:07

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından düzenlenen Girişimci Adımlar Yetkin Eller – GAYE" programı kapsamında "Etkili Sunum Teknikleri" yarışmasında Bilecik'te dereceye girenler belli oldu.

Meslek lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen "Etkili Sunum Teknikleri"yarışması finali jüri üyeliklerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Keskin, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Levent, Bilecik İk11 Platformu Başkanı Halil Altınay yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 'Geleceğim Mesleğim' teması kapsamında BEBKA tarafından Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Etkili Sunum Teknikleri"yarışmasına katılan 52 öğrenciden finale kalan 5 (beş) meslek liseli öğrenci jüri karşısına çıktı.

Program kapsamında öğrencilere Bursa Teknoloji Transfer Ofisi yöneticisi Doç. Dr. Nadir Yıldırım tarafından etkili sunum teknikleri üzerine yaklaşık 50 saat teorik ve uygulamalı eğitim verdi. Öğrencilerin tümü ilk aşamada Bilecik Ticaret Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkili sunum hazırlama eğitimine katıldı. Daha sonra seçilen 20 öğrenci çevirim içi olarak düzenlenen demoday eğitimini aldı. Yarı finalde seçilen 5 (beş) öğrenci ise ileri sunum teknikleri eğitimi sonrası geliştirdikleri fikirleri bir sunum haline getirip finalde sundu. Finalde yarışan birinci öğrenciye 1.500 TL, ikinciye 1.000 TL, üçüncüye 500 TL ve mansiyon olarak son ikiye kalan öğrenciye 250'şer TL para ödülü verildi.

Bilecik ilinde "Etkili Sunum Teknikleri" yarışmasında Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mustafa Safa Akgül'ün birincilik ödülünü Vali Şentürk verdi. İkinci olan Ertuğrulgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Fatmanur Kör'ün ödülünü ise Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi RektörüProf. Dr. Şükrü Beydemir verdi. Pazaryeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Medine Yiğit'in üçüncülük ödülünü ise Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik verdi. Zehra Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ceren Tuna ile Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Oğuzhan Karakalpakoğulları mansiyon ödülüne layık görüldü. - BURSA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu Haber
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Haber
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme 'Canavarca hisle değil' hükmü verdi Haber
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme "Canavarca hisle değil" hükmü verdi
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz? Haber
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
Görev yeri değişen vali, kentten ayrılırken hem ağladı hem ağlattı
Görev yeri değişen vali, kentten ayrılırken hem ağladı hem ağlattı
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için 'sokağa çıkma yasağı' önerisi! Son kararı Erdoğan verecek
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için "sokağa çıkma yasağı" önerisi! Son kararı Erdoğan verecek
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Ülkemizde son günlerde artan kene vakalarını engellemek için 600 sülün doğaya salınacak
Ülkemizde son günlerde artan kene vakalarını engellemek için 600 sülün doğaya salınacak
Altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin 'kasası' olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da
Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu
Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu
19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu
19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Demet Akalın Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa Taksi Ankara Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: "Etkili sunum teknikleri" yarışmasında dereceye girenler belli oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 12:07:17. #1.14#
title