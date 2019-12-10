Etkili sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Mardin'de etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Mardin'de etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezinde dünden bu yana etkisini sürdüren sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi düştü.
Trafik ekipleri yakın takip, sollama ve aşırı hız yapılmaması konusunda sürücülere uyarılarda bulunuyor.
Sürücülerden Muhammed Yusuf Güneş, yoğun sisten dolayı araç sürerken zorlandığını belirterek, araç kullananların dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.
Öte yandan sis, tarihi yapılarda da güzel manzara oluşturdu.