Etkili sis, hayatı olumsuz etkiliyor

Muş'ta, etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin bazı bölgelerde 5 metreye kadar düştüğü kara yolunda sürücüler güçlükle ilerliyor.

Muş'ta, etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin bazı bölgelerde 5 metreye kadar düştüğü kara yolunda sürücüler güçlükle ilerliyor.

Kentte uzun süreden beri etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü kentte, trafik kontrollü sağlandı. Yetkililer, yoğun sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım