Etkili sis, hayatı olumsuz etkiliyor
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Etkili sis, hayatı olumsuz etkiliyor

15.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:23

Muş'ta, etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin bazı bölgelerde 5 metreye kadar düştüğü kara yolunda sürücüler güçlükle ilerliyor.

Muş'ta, etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin bazı bölgelerde 5 metreye kadar düştüğü kara yolunda sürücüler güçlükle ilerliyor.

Kentte uzun süreden beri etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü kentte, trafik kontrollü sağlandı. Yetkililer, yoğun sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Etkili sis, hayatı olumsuz etkiliyor
Etkili sis, hayatı olumsuz etkiliyor
Etkili sis, hayatı olumsuz etkiliyor
Etkili sis, hayatı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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