Etkili sis
04.11.2020 11:33 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:38
Kars'ta tarihi binada ve köprüde etkili olan sisli hava Kars'ın merkezinde sisli havadaki trafiğin akışı KARS - Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden sağanak sabah saatlerinde yerini sise bıraktı.
Kars'ta tarihi binada ve köprüde etkili olan sisli hava
Kars'ın merkezinde sisli havadaki trafiğin akışı
KARS - Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden sağanak sabah saatlerinde yerini sise bıraktı. Görüş mesafesinin düştüğü kentte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan