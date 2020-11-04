Etkili sis
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Etkili sis

04.11.2020 11:33 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:38

Kars'ta tarihi binada ve köprüde etkili olan sisli hava Kars'ın merkezinde sisli havadaki trafiğin akışı KARS - Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden sağanak sabah saatlerinde yerini sise bıraktı.

Kars'ta tarihi binada ve köprüde etkili olan sisli hava

Kars'ın merkezinde sisli havadaki trafiğin akışı

KARS - Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden sağanak sabah saatlerinde yerini sise bıraktı. Görüş mesafesinin düştüğü kentte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Etkili sis
Etkili sis
Etkili sis
Etkili sis

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

İlgili Haberler

Kars'ta yoğun sis etkili oluyor
Kars'ta yoğun sis etkili oluyor
Düzce'de sabahları etkili olan sis ulaşımı etkiliyor
Düzce'de sabahları etkili olan sis ulaşımı etkiliyor
Bolu Dağı'nda yağış ve sis etkili oldu
Bolu Dağı'nda yağış ve sis etkili oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Mesut Yılmaz Mustafa Şentop Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Hande Erçel Yonca Evcimik Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Okan Buruk Josef De Souza Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Antalya Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Etkili sis - Kars
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 11:38:26. #1.14#
title