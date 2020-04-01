Etkili sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Adıyaman'da etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
01.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:18
Adıyaman'da etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte etkisini gösteren şiddetli yağış sonucu Musalla Mahallesi'nde kerpiç bir evin duvarı yıkıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, evde boşaltıldı. Belediyesi ekiplerince tahliyesi yapılan evin yıkımı gerçekleştirdi.
Öte yandan, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Kaynak: AA