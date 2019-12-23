: Etkili sağanak

23.12.2019 07:12 | Son Güncelleme: 23.12.2019 07:13

İzmir'de etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Gece saatlerinde bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, kentin bazı noktalarında hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde yağış nedeniyle denize yakın olan kısımlarda oluşan su birikintileri, araçların seyrini zorlaştırdı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçların dalları kırılarak yola düştü.

Kaynak: AA

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