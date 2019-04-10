Etkili Sağanak
- Kent merkezindeki etkili olan sağanak Vatandaşların otobüs durağında beklemesi - MalatyaMalatya'da etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.
- Kent merkezindeki etkili olan sağanak
Vatandaşların otobüs durağında beklemesi
- Malatya
Malatya'da etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Kent genelinde etkili olan yağmur, zaman zaman şiddetini artırdı.
Vatandaşlar otobüs durakları ve dükkanların saçaklarının altında bekleyerek yağmurdan korunmaya çalıştı.
Yolda biriken su nedeniyle, vatandaşlar karşıdan karşıya geçmekte zorluk çekti.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Adıyaman ve Malatya ile çevreleri için sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu.
Kaynak: AA