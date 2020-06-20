Etkili olan sağanak yağmur sonrası bir dükkanı su bastı Etkili olan sağanak yağmur sonrası bir dükkanı su bastı Gün boyunca etkili olan sağanak yağış gecede devam etti Gün boyunca İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağmur, gece de etkisini devam ettirdi.

Etkili olan sağanak yağmur sonrası bir dükkanı su bastı

Gün boyunca etkili olan sağanak yağış gecede devam etti

İSTANBUL - Gün boyunca İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağmur, gece de etkisini devam ettirdi. Akşam saatlerinde yer yer hafifleyen sağanak, gece yarısı itibariyle tekrar başladı. Belediye ve İtfaiye ekipleri su baskını ihbarları için seferber oldu.

D-100 Karayolundaki mazgallar açıldı

Sağanak yağmurun etkili olduğu megakent İstanbul'da trafiğin ana halterlerinden birisi olan D-100 Karayolunda tıkanan mazgalları belediye ekipleri açtı. Yağmura aldırış etmeden mazgalları açan ekipler su baskınlarına karşı önlem alsa da bazı noktalarda baskınlar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin seferber olduğu su baskınlarında can kaybı ya da yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi. Pendik'te marangoz atölyesi olarak kullanılan bir iş yeri sağanak yağış sonrası su altında kaldı. Pendik Belediyesi ve itfaiye ekipleri suyu tahliye etmek için dakikalarca uğraş verdi. Ayrıca bazı alt geçitlerde de su birikintileri oluştu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden edilinilen bilgiye göre yağış bir süre daha devam edecek.

Kaynak: İHA