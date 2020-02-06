: Etkili olan rüzgar Patiliköy'de zarara yol açtı

06.02.2020 21:01 | Son Güncelleme: 06.02.2020 21:02

Ankara'da şiddetli rüzgar Patiliköy'de hayvanların barındığı kulübelere zarar verdi.

Hayvansever Volkan Koç, yaptığı açıklamada, şiddetli fırtınadan Patiliköy'ün de etkilendiğini söyledi.

Fırtına nedeniyle engelli ve yaşlı köpeklerin kaldığı alanların zarar gördüğünü aktaran Koç, "İç kısımda çocuklarımızın kaldığı çadırların hepsi uçmuş durumda. Biz burada sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyoruz. Onlara gönüllü bakıyoruz. Dokuz yıldır onlara bakıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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