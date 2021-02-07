Etkili olan kar ve fırtına dağ köylerinde hayatı olumsuz etkiledi
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Etkili olan kar ve fırtına dağ köylerinde hayatı olumsuz etkiledi

07.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 07.02.2021 11:06

Karlı kaplı köyden görüntü Karı ölçen vatandaştan görüntüler Köyün içindeki yaşamdan görüntüler Karlı kaplı evler Köy sakinlerinden Eyüp Umur'un konuşması MUŞ (AA) – Muş'ta etkili olan kar ve fırtına sebebiyle dağ köylerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Karlı kaplı köyden görüntü

Karı ölçen vatandaştan görüntüler

Köyün içindeki yaşamdan görüntüler

Karlı kaplı evler

Köy sakinlerinden Eyüp Umur'un konuşması MUŞ (AA) – Muş'ta etkili olan kar ve fırtına sebebiyle dağ köylerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kente özellikle kırsal kesimde kar yağışı nedeniyle birçok tek katlı evler kara gömülürken, vatandaşlar köyün içerisinde yürümekte güçlük çekiyor.

Merkeze 50 kilometre uzaklıktaki bin 850 rakımda yer alan Yukarı Yongalı Köyün de kar kalınlığı 2 metreye ulaştı ve birçok tek katlı evler kara gömülürken, Vatandaşlar, köy içerisinde iş makinelerinin giremediği sokaklarda da kendi imkanlarıyla kürekle açtıkları dar yolları kullanıyor.

Köy sakinlerinden Eyüp Umur,AA Muhabirine. yılın yaklaşık 6 ayını kar altında geçirdiklerini ve yaşamı çileye dönüştüğünü söyledi.

Köyleri yüksek kesimde bulunduğu için her yıl böyle kar çilesi çektiklerini ifade eden Umur, "Köyümüzde genelde evler tek katlı. Evler ve ağıllar kara gömüldü. Kar çatılara kadar yükselmiş köyü içinde yürümek çok zor. Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Köyde hayat böyle, zor şartlar altında geçiniyoruz. Ev kapılarımızı tünel gibi açtık, komşulara gidip geliyoruz. Burada gerçekten yaşam çok zor ama biz bu kara bu kışa alıştık "diye konuştu.

Evde yıkadığı çamaşırları güneşte kurutmak için seren Mizgin Keser ise, köyün içinde kar fazla olduğundan dolayı yürümekte güçlük yaşadıklarını söyledi.

Etkili olan kar ve fırtına dağ köylerinde hayatı olumsuz etkiledi
Etkili olan kar ve fırtına dağ köylerinde hayatı olumsuz etkiledi
Etkili olan kar ve fırtına dağ köylerinde hayatı olumsuz etkiledi
Etkili olan kar ve fırtına dağ köylerinde hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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