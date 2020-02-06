Etkili olan fırtına seralara zarar verdi
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Etkili olan fırtına seralara zarar verdi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde etkili olan fırtına, bazı seralara zarar verdi.

06.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:21
Etkili olan fırtına seralara zarar verdi

'nin ilçesinde etkili olan fırtına, bazı seralara zarar verdi.

Ata Dönmez Mahallesi'nde Mehmet ve Yasin Bişkin'e ait (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı "Yaz Seracılığı Projesi" kapsamında kurulan iki sera şiddetli fırtınadan hasar gördü.

Ayrıca Osman Bişkin'e ait garajın çatısı da uçtu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Balcı ve beraberindekiler de seralarda incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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: Etkili olan fırtına seralara zarar verdi
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