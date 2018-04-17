Etkili Müşteri İlişkileri ve Satış Teknikleri" Semineri

Kastamonu'da, "Etkili Müşteri İlişkileri ve Satış Teknikleri" konulu seminer düzenlendi.

Kentteki bir AVM'nin talebiyle, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kastamonu İl Müdürlüğü ve Kastamonu Üniversitesi (KÜ) iş birliğinde düzenlenen seminerde KÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. İrfan Mısırlı tarafından katılımcılara bilgiler verildi.

KOSGEB Kastamonu İl Müdürü Nevzat Erol, burada yaptığı konuşmada, maddi desteklerin yanında eğitim ve danışmanlık konularında da işletmelere katkı sağladıklarını belirtti.

Seminerin faydalı olacağına inandığını ifade eden Erol, "İşletmelerimiz maddi desteklerle finansman güçlerini artırıyorlar ama kaliteli bir ürün yada hizmet sunabilmek için insan kaynağının da nitelikli hale gelmesi çok önemli. Bu bakımdan eğitim hayat boyu devam ediyor. Siz bundan memnun kalırsanız sizi çalıştıran işverenleriniz de memnun kalacak. Sizden hizmet alan müşterileriniz memnun kalacak." diye konuştu.

Seminer 19 Nisan'da sona erecek.