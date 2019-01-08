Etkili Kar Yağışına Rağmen Yollar Ulaşıma Açık
Antalya Konya ve Bozkır Karaman kara yolunun, etkili kar yağışına rağmen, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma kapanmadığı öğrenildi.
Antalya Konya ve Bozkır Karaman kara yolunun, etkili kar yağışına rağmen, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma kapanmadığı öğrenildi.
Öte yandan merkezde kar kalınlığı 50 santimetre olarak ölçülürken, yükseklerde 80 santimetreye kadar ulaştı.
Trafik polisleri yollarda sürücülere, zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarıda bulunuyor.
Kaynak: AA