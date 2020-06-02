Etkili dolu tarım arazilerine zarar verdi
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Etkili dolu tarım arazilerine zarar verdi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde etkili olan dolu, tarım arazilerine zarar verdi.

02.06.2020 19:31 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:36

Kayseri'nin İncesu ilçesinde etkili olan dolu, tarım arazilerine zarar verdi.

Örenşehir Mahallesi'nde fındık büyüklüğünde yağan ve yaklaşık 10 dakika süren dolu nedeniyle sebze ve meyve bahçelerinin yanı sıra ekili alanlar da zarar gördü.

Dolu nedeniyle emeklerinin heba olduğunu belirten çiftçi Bilal Çakmak, "Uzun süredir bu şekilde yağan bir doluya şahit olmadım. 2-3 dakika içerisinde fındık büyüklüğünde yağan dolu domates, soğan, üzüm gibi meyve ve sebzeye zarar verdi." ifadelerini kullandı.

Bir diğer çiftçi Hamit Çakmak da ilçedeki ekinlerin dolu nedeniyle zarara uğradığını kaydetti.

Etkili dolu tarım arazilerine zarar verdi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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