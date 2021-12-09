Etkili CV - Cover Letter Yazma Teknikleri Paneli Gerçekleşti Üniversitemiz Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda (MYO), 18 Kasım 2021 tarihinde 'Etkili CV - Cover Letter Yazma Teknikleri' konulu panel düzenlendi.

Üniversitemiz Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda (MYO), 18 Kasım 2021 tarihinde 'Etkili CV - Cover Letter Yazma Teknikleri' konulu panel düzenlendi.

Öğretim Görevlisi Gökçe Sibel Turan'ın sorumluluğundaki Kariyer Planlama dersi kapsamında düzenlenen panelde, Didim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Muhammed Nimet Çavuş konuşmacı olarak yer aldı.

Modern yazılı iletişim teknikleri olan etkili öz geçmiş (CV) ve etkili ön kapak yazısı (Cover letter) hazırlamanın iş arama ve bulma sürecindeki önemini vurgulayan Öğr. Gör. M. Nimet Çavuş, etkili bir öz geçmişin özelliklerini dinleyicilerle paylaştı.

Etkili bir öz geçmişte adayın kurumdan beklentilerinden ziyade kuruma katkılarının üzerinde durulması gerektiğini belirten Öğr. Gör. M. Nimet Çavuş, adayın kendine özgü bilgi, beceri, yetenek ve yetkinliklerini samimiyetle yazmasının önemini aktardı ve ön kapak yazılarının kişinin kurumla çalışma istek ve arzusunu ortaya koyabilme aracı olduğu vurgulayarak, öğrencilerde farkındalık oluşturdu.

Programın sonunda soruları yanıtlayan Öğr. Gör. M. Nimet Çavuş, teşekkür belgesinin verilmesi ile panel sona erdi.

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