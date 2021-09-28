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Etki Yatırımı Danışma Kurulu ilk raporunu açıkladı

AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
Etki Yatırımı Danışma Kurulu ilk raporunu açıkladı

Türkiye'yi etki yatırımı alanında dünya sahnesine taşımak için bir araya gelen lider kurumlar tarafından kurulan Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), 28 Eylül Salı günü düzenlediği çevrimiçi toplantıda, "Bir Etkinleştirici Olarak EYDK" raporunu açıkladı.

Türkiye'yi etki yatırımı alanında dünya sahnesine taşımak için bir araya gelen lider kurumlar tarafından kurulan Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), 28 Eylül Salı günü düzenlediği çevrimiçi toplantıda, "Bir Etkinleştirici Olarak EYDK" raporunu açıkladı.

EYDK'dan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, etki yatırımcılığının temel kaideleri ve Türkiye'yi bu yeni alanda bekleyen fırsatların yer verildiği raporda, Türkiye'nin ulusal öncelikleriyle uyumlu hareket etmenin ve bu önceliklere EYDK penceresinden yön verebilmenin öneminin altı çizildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EYDK Başkanı Şafak Müderrisgil, "Bu ilk raporumuz, Türkiye'de etki yatırımı modelini yaygınlaştırmak için kamu ve özel sektör liderleri ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar eliyle Nisan 2019'dan beri sürdürülen çalışmalarda gelinen yeni bir aşamayı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri
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