Etiyopyalılar ABD yönetimini protesto için Beyaz Saray'a 5 milyon mektup gönderecek
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Etiyopyalılar ABD yönetimini protesto için Beyaz Saray'a 5 milyon mektup gönderecek

Etiyopyalılar ABD yönetimini protesto için Beyaz Saray'a 5 milyon mektup gönderecek
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Etiyopya'da ABD'nin ülkedeki siyasi gelişmelere ilişkin tutumunu beğenmeyen gençler, Beyaz Saray'a "5 milyon mektup" kampanyası başlattı.

Etiyopya'da ABD'nin ülkedeki siyasi gelişmelere ilişkin tutumunu beğenmeyen gençler, Beyaz Saray'a "5 milyon mektup" kampanyası başlattı.

Etiyopya Haber Ajansının (ENA) haberine göre, Etiyopya Gençliği Güçlendirme Derneğinin organize ettiği kampanyada, ABD Başkanı Joe Biden'a kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) geçmişten bugüne ülkeye verdiği zararlar anlatılacak.

Derneğin Koordinatör Yardımcısı Aklilu Tadesse, "Mektuplarımızda, Başkan Joe Biden'a Etiyopya'nın gerçeğini ve geride kalan 30 yılda TPLF'nin işlediği amansız insan hakları ihlallerini anlatacağız." ifadesini kullandı.

Tadesse, 5 milyon mektupla kamu diplomasisi alanında bir dünya rekoru kırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

"Beyaz Saray'a beyaz zarf seli" adını taşıyan kampanya, 14 Eylül'de başlayacak.

TPLF'ye karşı başlattığı operasyon sonrası ABD ve Batı ülkelerinin eleştirilerine maruz kalan Etiyopya yönetimi, Batı medyasının TPLF'nin işlediği suçları görmezden geldiğini savunuyor.

Yaklaşık 2 milyon kişinin çatışmalar yüzünden yerinden olduğu ve çatışmaların sürdüğü Tigray eyaletinde, 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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