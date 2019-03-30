Etiyopyalı Pilotun Son Sözleri: Burnu Kaldır!, Burnu Kaldır!

157 yolcu ve mürettebatıyla, üç hafta önce düşen Etiyopya Havayollarına ait yolcu uçağının son anlarında neler yaşandığına dair ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Kazadan, uçağın kanatlarının yeterli kaldırma kuvvetini sağlayamayacak kadar hızının azalması veya kanatlardaki hava akımının bozulması durumunda ortaya çıkan "Stall" durumunu engellemek için Boeing 737 Max modeli uçağa konulan sistem sorumlu tutulmuştu.

Havalandıktan kısa süre sonra, sadece 137 metre yükseklikte uçağın burnu aşağı dalmaya başladı.

Wall Street Journal'ın haberine göre, telsiz bağlantısı kesilmeden hemen önce, pilotlardan biri diğerine "Burnu kaldır! Burnu kaldır!" dedi.

Yolcu uçağı, kalkıştan sadece altı dakika sonra düşmüştü.

'Feci hata '

Soruşturmaya yakın kaynaklarla konuşulduğunu belirten gazete, elde edilen bilgilerin "uçuş ekibini kısa sürede felç eden feci bir hata resmi ortaya koyduğunu" yazdı.

Etiyopyalı ve ABD'li ekiplerin araştırmasından geçen hafta sızan bilgiler, stall engelleme sisteminin uçak düştüğünde aktif olduğunu gösteriyordu.

Aynı sistem, geçen Ekim'de Endonezya'da düşen Lion Air uçağındaki kazada da rol oynamıştı.

Yine Boeing 737 Max tipi olan uçak başkent Jakarta'dan kalktıktan kısa süre sonra düşmüş ve uçaktaki 189 kişinin hepsi hayatını kaybetmişti.



Soruşturma sonuc sistemin uçağın burnunu, denize düşmesinden önce en az 20 kez aşağı çektiği anlaşılmıştı.

Etiyopya makamları da, daha önce iki uçak kazası arasında "net benzerlikler" olduğnu söylemişti.

Boeing 737 Max modeliyle ilgili kaygılar, uçağın dünya genelinde uçuşlardan çekilmesine neden olmuştu.