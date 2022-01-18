Etiyopyalı Ortodokslar, Ketera Festivali'nde bir araya geldi - Haberler
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Etiyopyalı Ortodokslar, Ketera Festivali'nde bir araya geldi

Etiyopyalı Ortodokslar, Ketera Festivali'nde bir araya geldi
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Etiyopyalı Ortodokslar, Hz. İsa'nın Şeria (Ürdün) Nehri'nde vaftiz edilişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Ketera Festivali'nde bir araya geldi.

Etiyopyalı Ortodokslar, Hz. İsa'nın Şeria ( Ürdün ) Nehri'nde vaftiz edilişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Ketera Festivali'nde bir araya geldi.

Etiyopya basınındaki habere göre, geleneksel kıyafetleriyle kutlamalara katılan Etiyopyalılar, Hristiyan din adamlarının eşliğinde başkent Addis Ababa'da bir araya gelerek ilahiler okudu.

Festival, Addis Ababa'nın yanı sıra ülkenin kuzeyindeki tarihi Gondar şehrinde de düzenlendi.

Etiyopyalı Ortodokslar, Hz. İsa'nın Ürdün Nehri'nde vaftiz edilişi anısına yarın Timkat Bayramı'nı kutlayacak.

Timkat Bayramı, Etiyopyalı Ortodokslar tarafından her yıl 19 Ocak'ta artık yıllarda ise 20 Ocak'ta kutlanıyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

Addis Ababa, Hristiyan, Etiyopya, Ürdün, Güncel, Haber

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