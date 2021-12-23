Etiyopyalı Müslümanlardan ülkedeki çatışmalardan etkilenenler için dünyaya yardım çağrısı

Etiyopya Yüksek İslam Konseyi, merkezi hükümet güçleri ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasındaki çatışmalar nedeniyle ülke içinde göç eden kişiler için uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.

Konsey Başkanı Müfti Hacı Ömer İdris, ülkedeki mevcut durumla ilgili basına açıklama yaptı.

Ordu ile TPLF üyeleri arasındaki çatışmalardan binlerce kişinin etkilendiğine dikkati çeken İdris, ülke içinde göç edenler için uluslararası camiaya yardım çağrısı yaptı.

Ülkedeki çatışmaların sonlanması amacıyla da çalışmalar yürüttüklerini belirten Mufti, bu konuda dini liderlerin ara buluculuk yapmaları gerektiğini vurguladı.

TPLF Başkanı Debretsion Gebremichael, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutterres'e mektup göndererek barış için birliklerine geri çekilme çağrısı yaptığını açıklamıştı.

BM, 17 Aralık'ta Etiyopya'daki tüm taraflara sivilleri korumak ve insan hakları ihlallerine son vermek için derhal harekete geçme çağrısı yapmıştı.

Kuzeydeki isyancıların Tigray'dan sonra Amhara ve Afar eyaletlerine saldırması sonrası insani kriz daha da derinleşmişti.

Etiyopya ordusu, TPLF'in işgal ettiği pek çok bölgeyi geri almaya başlamıştı.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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