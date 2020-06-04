Etiyopyalı Müslümanlardan Mısır'a baraj tepkisi
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Etiyopyalı Müslümanlardan Mısır'a baraj tepkisi

ADDİS Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi, Nil sularındaki baraj krizinde "tek taraflı görüşünde ısrarcı olması" nedeniyle Mısır'a tepki gösterdi.

Etiyopyalı Müslümanlardan Mısır'a baraj tepkisi
04.06.2020 17:47 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:44

ADDİS Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi, Nil sularındaki baraj krizinde "tek taraflı görüşünde ısrarcı olması" nedeniyle Mısır'a tepki gösterdi.

Konsey Başkanı Müftü Hacı Ömer İdris, düzenlediği basın toplantısında, Hedasi Barajı yüzünden yaşanan tansiyonun sona erdirilmesi ve Nil sularının adil şekilde kullanılması için ortak çözüm üretilmesi çağrısında bulundu.

Ülkesinin Sudan ve Mısır'ın nehir üzerindeki haklarını reddetmediğini belirten İdris, "Etiyopyalılar, Mavi Nil'in sularını makul ve adil şekilde kullanmaya çalışıyor." dedi.

Mısır'ın Nil sularını tek başına kullanmak isteyen tutumundan vazgeçmesi gerektiğine dikkati çeken İdris, bu hegemonyacı tavrın İslam dinine de uygun olmadığını ifade etti.

Konsey ayrıca yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır'ın tek taraflı görüşü yüzünden müzakarelerin sekteye uğradığına" vurgu yaparak, Mısır ve Sudan hükümetinin yanı sıra bu ülkelerdeki dini liderlerin de barışçıl çözüm için çaba göstermesi gerektiğini kaydetti.

Baraj gelecek ay doldurulmaya başlanacak

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

Yıllardır Sudan, Etiyopya ve Mısır arasında devam eden ve başarısızlıkla sonuçlanan görüşmelerin gelecek haftalarda yeniden başlaması bekleniyor.

Barajın yüzde 73'ünü tamamlayan Etiyopya, ortak anlaşma olmasa da temmuzda barajda su tutmaya başlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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