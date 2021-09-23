Etiyopyalı Müslümanlar ülkenin kuzeyi için acil insani yardım çağrısı yaptı - Haberler
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Etiyopyalı Müslümanlar ülkenin kuzeyi için acil insani yardım çağrısı yaptı

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Etiyopyalı Müslümanlar ülkenin kuzeyi için acil insani yardım çağrısı yaptı

Etiyopya İslami İşler Yüksek Konseyi, çatışmaların devam ettiği Etiyopya'nın kuzeyi için acil insani yardım çağrısında bulundu.

Etiyopya İslami İşler Yüksek Konseyi, çatışmaların devam ettiği Etiyopya'nın kuzeyi için acil insani yardım çağrısında bulundu.

Konsey Başkanı Müftü Hacı Ömer İdris, basına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde yaşayanların önemli bir kısmının gıda sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bölgedeki durumu "felaket" olarak değerlendiren İdris, ülkenin kuzeyine acil gıda yardımı yapılması gerektiğini vurguladı.

İdris, krizin çözümüne yönelik Acil Yardım Toplama Komitesinin kurulduğunu aktararak uluslararası camiayı yardıma davet etti.

Bölgedeki çatışmalar nedeniyle insani kriz artıyor

Federal ordu ile TPLF arasında ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçramasının ardından bölgedeki insani kriz arttı.

Sadece Tigray'da yaklaşık 2 milyon kişi yerinden olurken halen 5 milyondan fazla kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Etiyopya ordusu, kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Etiyopyalı Müslümanlar ülkenin kuzeyi için acil insani yardım çağrısı yaptı - Haberler
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