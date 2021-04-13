Etiyopyalı Müslümanlar, ramazanda barış için dua edecek
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Etiyopyalı Müslümanlar, ramazanda barış için dua edecek

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Etiyopyalı Müslümanlar, ramazanda barış için dua edecek

ADDIS Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da Müslümanlar, ramazanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19), iç çatışmalar, şiddet olayları ve ekonomik sıkıntılara karşı dua edecek.

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ADDIS Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da Müslümanlar, ramazanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19), iç çatışmalar, şiddet olayları ve ekonomik sıkıntılara karşı dua edecek.

Etiyopyalı Müslümanlardan 72 yaşındaki Muhammed Ali, AA muhabirine, bu yıl ramazan ayında barış için dua edeceklerini söyledi.

Ali, "Komşularımla ülkemizde barış ve birliğin sağlanması için özel dua programları yaptık. Eminim Allah dualarımızı kabul edecek ve Etiyopya'da barışı yeniden göreceğiz." dedi.

38 yaşındaki Zuifa Shafi, sık sık ölüm ve göç haberleri gördüklerini aktararak, ülkesinin zor bir sürecin ortasında olduğunu belirtti.

Shafi, "Ramazan boyunca sorunlarımızın üstesinden gelmek için umut ve güç alacağız." şeklinde konuştu.

Etiyopya ekonomik sorunlar ve çatışmalarla mücadele ediyor

Hükümet, Kovid-19 salgını, çatışmalar ve ekonomik sorunlarla mücadele ediyor.

Etiyopya'nın kuzeyinde Tigray bölgesindeki ayrılıkçılarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar ile Amhara ve Oromo etnik grupları arasında yaşanan çatışmalarda yüzlerce insan hayatını kaybetti.

Ülkede 5 Haziran'da yapılması planlanan genel seçimler öncesinde şiddet olaylarının artması dikkati çekiyor.

Yaklaşık 29 milyon Müslümanın yaşadığı ve Nijerya'dan sonra Sahra-altı Afrika en fazla Müslüman nüfusu sahip Etiyopya İslam tarihinde önemli bir yerde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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