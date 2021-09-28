Etiyopyalı Muna, Gaziantep'e gelin geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Etiyopyalı Muna, Gaziantep'e gelin geldi

Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel
Etiyopyalı Muna, Gaziantep'e gelin geldi

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde yaşayan, Mehmet Uğur Şahin (28), Etiyopya'da tanıştığı Muna Sadık (25) ile hayatını birleştirdi.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde yaşayan, Mehmet Uğur Şahin (28), Etiyopya'da tanıştığı Muna Sadık (25) ile hayatını birleştirdi. Düğün Türk geleneklerine göre yapıldı.

Bir şirkette kimya mühendisi olarak çalışan Mehmet Uğur Şahin, bir yıl önce kuzenlerini ziyarete gittiği Etiyopya'da Muna Sadık ile tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, bir yılın ardından evlenme kararı aldı. Etiyopya'da nişanlanan çift için dün akşam Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düğün töreni düzenlendi. Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz ve  davetlilerin katıldığı düğünde çiftin nikahlarını ise Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak kıydı.

Türk geleneklerine göre yapılan düğünde gelin Muna Sadık eşi Mehmet Uğur Şahin ile dans edip, halay çekti. Muna Sadık, Gaziantep'e gelin geldiği ve düğününün de Türk geleneklerine göre yapıldığı için mutlu olduğunu söyledi.


Etiyopyalı Muna, Gaziantep'e gelin geldi

Etiyopyalı Muna, Gaziantep'e gelin geldi

Etiyopyalı Muna, Gaziantep'e gelin geldi

Etiyopyalı Muna, Gaziantep'e gelin geldi

Etiyopyalı Muna, Gaziantep'e gelin geldi

Etiyopyalı Muna, Gaziantep'e gelin geldi

Etiyopyalı Muna, Gaziantep'e gelin geldi

Etiyopyalı Muna, Gaziantep'e gelin geldi

Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Son Dakika Haberleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (1)

 Son dakika haber! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 'Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı...

Son dakika haber! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mehmet Nuri Sezai Temelli Vladimir Putin Selahattin Demirtaş
Magazin Acun Ilıcalı Müge Anlı Şafak Sezer Özge Özpirinçci
Spor Salih Uçan Stefan Kuntz Bülent Uygun
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Emine Erdoğan Mario Balotelli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Etiyopyalı Muna, Gaziantep'e gelin geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 12:14:43. #1.11#