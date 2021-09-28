Etiyopyalı Muna, Gaziantep'e gelin geldi

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde yaşayan, Mehmet Uğur Şahin (28), Etiyopya'da tanıştığı Muna Sadık (25) ile hayatını birleştirdi. Düğün Türk geleneklerine göre yapıldı.

Bir şirkette kimya mühendisi olarak çalışan Mehmet Uğur Şahin, bir yıl önce kuzenlerini ziyarete gittiği Etiyopya'da Muna Sadık ile tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, bir yılın ardından evlenme kararı aldı. Etiyopya'da nişanlanan çift için dün akşam Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düğün töreni düzenlendi. Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz ve davetlilerin katıldığı düğünde çiftin nikahlarını ise Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak kıydı.