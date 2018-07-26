Etiyopyalı Hasta Tedavi İçin Türkiye'de

ADDİS Etiyopya'da yüksek voltajlı elektrik akımına kapıldıktan sonra aylarca tedavi olmayı bekleyen 27 yaşındaki Shumye Muhammed Türkiye'ye gönderildi.

AA muhabirinin, Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliğinden edindiği bilgiye göre, Muhammed, elektrik akımına kapıldıktan sonra yeterli tedavi imkanı olmaması nedeniyle Etiyopya Sağlık Bakanlığının talebi üzerine dün Türkiye'ye sevk edildi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla dün Ankara'daki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne nakledilen inşaat işçisi Muhammed burada tedavi altına alındı.

Muhammed, mayıs ayında çalıştığı bir binanın ikinci katında yüksek voltajlı elektrik akımına kapılmıştı. Geçirdiği kaza sonrası bilincini yitiren ve apar topar hastaneye kaldırılan Muhammed, aylardır süren müdahalelere rağmen halen iyileşemedi.

Muhammed'in gerekli müdahaleler yapılmadığı takdirde bazı uzuvlarını kaybedebileceği belirtiliyor.

Türkiye'de sağlık hizmetleri imkanlarının gelişmiş olması dolayısıyla özellikle son yıllarda tedavi için Türkiye'ye giden Etiyopyalı hasta sayısında artış olurken, ülkede farklı etkinliklerle sağlık turizminin geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapılıyor.