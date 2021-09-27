Etiyopyalı geline Türk usulü düğün

GAZİANTEP (İHA) - İnternetten tanıştığı kimya mühendisi ile evlenmek için Gaziantep'e gelen Etiyopyalı geline Türk geleneklerine göre düğün yapıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde özel bir şirkette kimya mühendisi olarak çalışan Mehmet Uğur Şahin, Etiyapyalı Muna ile İnternet üzerinden tanıştı. Aşklarını 1 yıldır internet üzerinden sürdüren Mehmet ile Muna durumu ailelerine açıkladıl. Ailelerin onay vermesiyle Etiyopya kültürüne göre yapılan nişan sonrası Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde resmi nikah kıyıldı. Nikahın ardından düzenlenen düğünde çift ve davetliler, Türk ve Etiyopya kültürlerinin müzikleri ve dansları ile eğlendi. - GAZİANTEP

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