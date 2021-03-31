Etiyopyalı diplomat, Eritre'nin bağımsızlığına ilişkin sözleri nedeniyle özür diledi
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Etiyopyalı diplomat, Eritre'nin bağımsızlığına ilişkin sözleri nedeniyle özür diledi

Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Etiyopyalı diplomat, Eritre'nin bağımsızlığına ilişkin sözleri nedeniyle özür diledi

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti, Eritrelilerin Etiyopya'dan ayrıldıklarına pişman olduğunu ifade eden sözleri için özür diledi.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti, Eritrelilerin Etiyopya'dan ayrıldıklarına pişman olduğunu ifade eden sözleri için özür diledi.

Sözcü Mufti, yaptığı yazılı açıklamada, dünkü haftalık basın toplantısında, sarf ettiği sözlerinin kafa karışıklığına yol açtığını ve bağlamından koparıldığını belirtti.

Yanlış anlaşılma için Eritrelilerden özür dileyen Mufti, Etiyopya'nın Eritre'nin egemenliğine bağlı olduğunu ve saygı duyduğunu kaydetti.

Mufti söz konusu toplantıda, "Eritre halkı, Etiyopya'dan ayrıldığı günü kutlamıyor ve bundan hoşlanmıyor." ifadesini kullanmıştı.

Sosyal medyada başta Eritreliler olmak üzere çok sayıda Etiyopyalı da Mufti'ye tepki göstermişti.

Eritre'nin 1993'te Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları nedeniyle 1998-2000 yıllarında yaşanan savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki iktidar değişimin ardından iki ülke 2018 yılında barış anlaşmasına imza atarak yeniden yakınlaşmıştı.

Kasım 2020'de Etiyopya'nın Eritre sınırındaki isyancılara yönelik başlattığı askeri operasyona Eritre ordusu da destek vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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