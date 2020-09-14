Etiyopya yeni banknotları tedavüle soktu ADDİS Etiyopya, ülkedeki yasa dışı ekonomik faaliyeti ve yolsuzluğu azaltmak amacıyla yeni banknotları tedavüle soktu.

ADDİS Etiyopya, ülkedeki yasa dışı ekonomik faaliyeti ve yolsuzluğu azaltmak amacıyla yeni banknotları tedavüle soktu.

Başbakan Abiy Ahmed'in tanıttığı banknotlar, 10, 50, 100 ve 200 birr olarak basıldı.

Etiyopya Merkez Bankanı Başkanı Yinager Dessie, yurt dışında basımı yapılan banknotlarla ülkedeki yolsuzluk ve sahte para basımını bitirmenin hedeflendiğini ifade etti.

Banknotlar, güvenlik ve baskı kalitesiyle öne çıkarken, ülkede ilk defa 200 birrlik (yaklaşık 41 Türk lirası) banknot da basılmış oldu.

Eski banknotların ne zamana kadar tedavülde kalacağına ilişkin açıklama ise yapılmadı.

Kaynak: AA