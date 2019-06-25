Etiyopya yasta

ADDİS Etiyopya, hafta sonu suikasta uğrayan Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen ve Tümgeneral Gezae Aberra'yı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı.

Ülkenin kuzeyindeki Amhara eyaletinde yönetimi ele geçirmeye yönelik silahlı girişimden birkaç saat sonra başkent Addis Ababa'daki evinde koruması tarafından öldürülen Mekonnen ve onunla birlikte saldırıya uğrayan Tümgeneral Aberra için başkentte cenaze töreni yapıldı.

Cenazeye, Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde ve Başbakan Abiy Ahmed başta olmak üzere çok çok sayıda hükümet yetkilisi ve askeri personel katıldı.

Başkentteki Millenium Hall'da düzenlenen tören sırasında alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekerken, tüm ana yollar trafiğe kapatıldı.

"Orduyu bölüp, geçiş hükümeti kurmak istediler"

Törende konuşma yapan Genelkurmay İkinci Başkanı Berhanu Jula, darbe girişimi ve suikastin Etiyopya ordusunu ikiye bölmeyi amaçladığını söyledi.

Jula, "Hükümeti yıkmak ve geçiş hükümeti kurmak istediler. Anayasaya aykırı olan bu teşebbüs hiçbir zaman gerçek olmayacak. Etiyopya ordusu her zamanki gibi bir arada." ifadesini kullandı.

Törende yapılan konuşmalarda Başbakan Ahmed de dahil çok sayıda kişi gözyaşlarını tutamadı.

EPRDF içindeki güç mücadelesi sürüyor

Ülkede cumartesi günü yaşananlar, komünist Derg rejimi devrildiğinden bu yana 28 yıldır iş başında bulunan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesi (EPRDF) koalisyonu içerisinde son yıllarda yaşanan güç mücadelesinin bir örneği olarak yorumlanıyor.

EPRDF, Tigray Halkı Kurtuluş Cephesi (TPLF), Amhara Demokratik Partisi (ADP), Oromo Demokratik Partisi (ODP) ve Güney Etiyopya Halkları Demokratik Hareketinden (SEPDM) oluşuyor.

Ülkede TPLF'in ağırlığının olduğu hükümete karşı 2015'te Oromo ve Amhara eyaletlerinde gösteriler başladıktan sonra eski Başbakan Hailemariam Desalegn istifa etmiş, koalisyonun başına ODP'den Abiy Ahmed getirilmişti.

Yargı, güvenlik ve yerel yönetimlerde güven duymadığı isimleri görevden alan Ahmed, siyasi reformların gerçekleşmesi için de ADP ile yakın ittifak kurmuştu.

Amhara eyaletinde darbeye kalkışan güvenlik şefi Asaminew Tsige ve ilişkili olduğu Amhara milliyetçisi hareketlerin darbe öncesinde iktidar ortağı ADP içerisinde ağırlığı bulunuyordu.

Federal hükümetin yaşananlardan sonra bölgedeki milliyetçi hareketlere yönelik nasıl tavır alacağı ve tüm bunların gelecek yıl yapılması planlanan genel seçim sürecini nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

Amhara bölgesinde şimdiye kadar olaylarla ilişkili yaklaşık 200 kişi gözaltına alındı.

Neler oldu?

Amhara eyaletinin güvenlik şefi olan eski General Tsige ve taraftarlarının geçen cumartesi başlattığı yerel yönetimi ele geçirme girişimi başarısız olmuştu.

Eyalette tanınan isimlerden biri olan Tsige, eski başbakanlardan Meles Zenawi döneminde darbe teşebbüsüyle yargılanmış ve hapis yatmıştı.

Tsige, Abiy Ahmet hükümeti tarafından eyaletin güvenlik şefi olarak atanmıştı.

Tigray eyaletiyle olan sınır sorunları sebebiyle halkın silahlanmasını isteyen ve çok sayıda silahlı milisin lideri olarak gördüğü Tsige'nin başkentte Genelkurmay Başkanı Mekonnen'in suikastini de planlaması kendisine bağlı grubun ülke genelinde ne ölçüde geniş olduğunu ortaya koymuştu.

Amhara'da yaşanan olaylarda, Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen ve yakın çalışma arkadaşları hayatını kaybederken, Genelkurmay Başkanı Mekonnen başkentteki evinde Tümgeneral Aberra ile birlikte koruması tarafından öldürülmüştü.

Tsige, dün kaçmaya çalışırken polis tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: AA