Etiyopya ve Ruanda'dan Ukrayna için barış çağrısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Etiyopya ve Ruanda'dan Ukrayna için barış çağrısı

AA, Gökhan Kavak - Güncel
 - Güncelleme:
Etiyopya ve Ruanda'dan Ukrayna için barış çağrısı

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya ve Ruanda, Ukrayna'da barış çağrısı yaptı.

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya ve Ruanda, Ukrayna'da barış çağrısı yaptı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, yazılı açıklamasında, Ukrayna'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek tüm taraflara barış çağrısı yaptı.

Ülkesindeki iç savaşı hatırlatan Ahmed, "Etiyopya, son savaştan çok ders aldı. Deneyimlerimiz, savaşın aileler, insanlar, ekonomi ve canlılar üzerindeki olumsuz etkisini açıkça gösterdi." ifadelerini kullandı.

Ruanda'nın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilci Yardımcısı Robert Kayinamura da acil ateşkes çağrısı yaptı.

BM Genel Kurulunda Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonuna son vermesini ve askerlerini geri çekmesini talep eden karar tasarısında 17 Afrika ülkesi çekimser oy kullanırken Etiyopya'nın da aralarında bulunduğu 8 ülke oylamaya katılmamıştı, Eritre ise "hayır" oyu kullanmıştı.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Etiyopya, Ukrayna, Ruanda, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title