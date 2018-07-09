Etiyopya ve Eritre Barış Deklarasyonu İmzaladı

Afrika kıtasının komşu ülkeleri Etiyopya ve Eritre, savaşı sonlandıran "Barış ve Dostluk Ortak Deklarasyonu" imzaladı.

Etiyopya ve Eritre arasındaki siyasi ve askeri çatışmalar resmen sona erdi. Düzenlenen zirvenin ardından Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki "Barış ve Dostluk Ortak Deklarasyonu" imzaladı. Beş maddelik deklarasyona göre, iki ülke arasındaki ulaştırma, ticaret ve telekomünikasyon alanlarındaki bağlar devam edilecek, diplomatik ilişkiler yeniden düzenlenecek, sınır kararı uygulanacak, her iki ülke bölgesel barış konusunda işbirliği yapacak ve işbirliğini geliştirecek.

Eritre 1993'te Etiyopya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmişti. Mayıs 1998-Haziran 2000 tarihleri arasında Etiyopya ve Eritre arasında sınır anlaşmazlıklarından dolayı yaşanan savaşta yaklaşık 80 bin kişi hayatını kaybetmişti. - ASMARA