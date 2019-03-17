Etiyopya ve Endonezya Kazaları Birbirine Benziyor

Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges, Etiyopya'da yaşanan uçak kazasıyla, Endonezya'daki uçak kazasının benzer olduğunu açıkladı.

Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges, Etiyopya Hava Yollarına ait, düşen uçağın kara kutusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Moges düzenlediği basın toplantısında, kara kutuya yapılan ilk incelemenin sonunda, Endonezya'da yaşanan uçak kazasıyla Etiyopya'daki uçak kazasının benzer olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz Ekim ayında Endonezya'da ve 10 Mart'da Etiyopa'da Boeing 737 MAX model iki uçak kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü. Her iki kazada da tüm yolcular hayatını kaybetmişti. Kazaların ardından gözler Boeing firmasına çevrilmiş dünyadaki birçok ülke Boeing 737 MAX model uçakların uçuşunu yasaklamıştı. - ADDİS ABABA

Kaynak: İHA