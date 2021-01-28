Etiyopya ve Cibuti sınır güvenliği konusunda iş birliği kararı aldı
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Etiyopya ve Cibuti sınır güvenliği konusunda iş birliği kararı aldı

28.01.2021 22:53 | Son Güncelleme: 28.01.2021 22:56
Etiyopya ve Cibuti sınır güvenliği konusunda iş birliği kararı aldı

Etiyopya ve kuzey komşusu Cibuti'nin, sınır güvenliği konusunda iş birliğine vardığı bildirildi.

Etiyopya ve kuzey komşusu Cibuti'nin, sınır güvenliği konusunda iş birliğine vardığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Etiyopya Federal Polisi Genel Komiseri Demelash Gebremichael ile Cibuti Ulusal Polis Direktörü Abdillahi Abdi Farah, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da görüştü.

Görüşmede iki ülke sınırında güvenliğin sağlanması, kaçak mal ve silah geçişi ile mücadele, insan trafiğinin önlenmesi ve terörle mücadele konularında iş birliği kararı alındığı bildirildi.

Görüşmeler sonucunda mutabakat zaptının imzalandığı ve koordinasyonun sağlanması amacıyla karşılıklı ofis açılmasına karar verildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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