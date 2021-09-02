Etiyopya ülkedeki çatışmalara rağmen yabancı yatırımcıyı çekmeyi sürdürüyor
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Etiyopya ülkedeki çatışmalara rağmen yabancı yatırımcıyı çekmeyi sürdürüyor

Etiyopya ülkedeki çatışmalara rağmen yabancı yatırımcıyı çekmeyi sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Ekonomi

ADDİS Etiyopya, kuzeyinde güvenlik güçleriyle isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasında devam eden çatışmalara rağmen yabancı yatırımcıları ülkeye çekmeye devam ediyor.

ADDİS Etiyopya, kuzeyinde güvenlik güçleriyle isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasında devam eden çatışmalara rağmen yabancı yatırımcıları ülkeye çekmeye devam ediyor.

Etiyopya Maliyeden Sorumlu Devlet Bakanı Eyob Tekalign, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde devam eden çatışmalara rağmen Etiyopya'nın Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) çekme konusunda güçlü performans gösterdiğini belirtti.

Tekalign, Etiyopya'nın uluslararası operatörlerden oluşan konsorsiyuma, telekom işletme lisansı satışından elde edilen 800 milyon dolarlık yatırım da dahil bu yıl DYY'den 3,9 milyar dolar elde ettiğini kaydetti.

Bakan Tekalign, ülkenin güçlü performansının "yatırımcı güveninin çatışmadan etkilenmediği anlamına gelmediğini" söyledi.

Etiyopya federal ordusu ve TPLF arasında ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçraması sonrası bölgede büyük bir insani kriz devam ediyor.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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