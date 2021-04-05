Etiyopya uçağı, Zambiya'da yanlışlıkla inşaat halindeki havalimanına indi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Etiyopya uçağı, Zambiya'da yanlışlıkla inşaat halindeki havalimanına indi

Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Etiyopya uçağı, Zambiya'da yanlışlıkla inşaat halindeki havalimanına indi

Etiyopya Havayolları'na ait bir kargo uçağı, Zambiya'da yanlışlıkla inşaat halindeki havalimanına iniş yaptı.

Etiyopya Havayolları'na ait bir kargo uçağı, Zambiya'da yanlışlıkla inşaat halindeki havalimanına iniş yaptı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan kalkan uçak, dün Zambiya'nın Simon Mwansa Kapwepwe Havalimanı yerine halen inşası süren Copperbelt Havalimanına indi.

İnişin pilot hatasından kaynaklandığı belirtilirken, inşaat işçilerinin havalimanına iniş yapan uçağı gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadığı aktarıldı.

Olayı doğrulayan Zambiyalı yetkililer, hadiseyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Hazal Kaya Ajda Pekkan Bahar Candan İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Yılmaz Vural İsmail Kartal Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Etiyopya uçağı, Zambiya'da yanlışlıkla inşaat halindeki havalimanına indi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 00:03:40. #1.16#
title