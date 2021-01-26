Etiyopya, Türkiye'ye turizm ve spor alanında ilişkileri geliştirme çağrısı yaptı
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Etiyopya, Türkiye'ye turizm ve spor alanında ilişkileri geliştirme çağrısı yaptı

26.01.2021 00:03 | Son Güncelleme: 26.01.2021 00:06
Etiyopya, Türkiye'ye turizm ve spor alanında ilişkileri geliştirme çağrısı yaptı

ADDİS Etiyopya hükümeti, Türkiye ve Türk halkıyla ilişkileri turizm ve spor alanlarında geliştirmek istediklerini bildirdi.

ADDİS Etiyopya hükümeti, Türkiye ve Türk halkıyla ilişkileri turizm ve spor alanlarında geliştirmek istediklerini bildirdi.

Başbakan Abiy Ahmed'e bağlı Etiyopya Turizm Ofisi Başkanı Seleshi Girma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim atletlerimiz Türkiye'ye gidebilir ve bizim eksik olduğumuz alanlarda eğitim alabilirler." dedi.

Girma, iki ülke arasındaki ilişkileri turizm ve spor alanlarında ilerletmek istediklerini dile getirdi.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılmak için Etiyopya'nın yüksek rakımlarında Aralık 2020'den bu yana hazırlık yapan Türk milli atletlere teşekkür eden Girma, bu adım ile iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde bir alanın daha açılmış olduğunun altını çizdi.

Turizm Ofisi yetkililerinden Fitsum Firdeaweke de Türk milli atletlerin Etiyopya'da hazırlık yapmasının iki ülkenin birbirini daha yakından tanıması için fırsat olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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