Etiyopya: Türkiye'nin Sudan'la aramızda ara bulucu olmasından memnun oluruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Etiyopya: Türkiye'nin Sudan'la aramızda ara bulucu olmasından memnun oluruz

16.02.2021 21:47 | Son Güncelleme: 16.02.2021 21:50
Etiyopya: Türkiye'nin Sudan'la aramızda ara bulucu olmasından memnun oluruz

Etiyopya, Sudan'la yaşadığı sınır sorununda Türkiye'nin oynayacağı ara bulucu rolünden memnuniyet duyacağını açıkladı.

Etiyopya, Sudan'la yaşadığı sınır sorununda Türkiye'nin oynayacağı ara bulucu rolünden memnuniyet duyacağını açıkladı.

Türkiye ziyareti sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti, iki ülkeyi savaş durumuna getiren Faşka bölgesindeki sınır sorununun diplomatik yollarla çözülebileceğini söyledi.

Mufti, "Savaş gündemimizde değil. Eğer Türkiye tarafından ara buluculuk teklif edilirse Etiyopya bunu memnuniyetle karşılayacaktır." ifadesini kullandı.

Etiyopya'nın Afrika Boynuzu ülkeleriyle yapıcı bir ilişki içinde olduğunu belirten Mufti, "Abartmadan söylüyorum, şu anda Eritre, Cibuti, Somali, Kenya ve talihsiz sınır hadisesine rağmen Sudan'la ilişkilerimiz harika." dedi.

Mufti, bölgede hep birlikte büyüme ruhunun oluşmasını istediklerinin altını çizdi.

Kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik operasyon sonrası insani yardım çalışmalarının sürdüğünü aktaran Mufti, şimdiye kadar Tigray'ın yüzde 80'ine insani yardımın ulaştırıldığını belirtti.

Diplomatik ilişkilerin 125'inci yılı

Etiyopya'nın Türkiye ile ilişkisini özelikle kalkınma, güvenlik ve ekonomi alanında güçlendirmek istediğini kaydeden Mufti, ziyaret sırasında iki ülkenin dışişleri bakanlarının sosyo-ekonomik gelişim ve güvenlik alanında iş birliğini masaya yatırdığını kaydetti.

İki ülke, 15 Şubat'ta diplomatik ilişkilerin başlamasının 125'inci yılını kutladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Şubat'ta Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile Etiyopya'nın Ankara'daki yeni Büyükelçilik binasını törenle açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Muharrem İnce Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Prens Harry Demet Akalın Meryem Uzerli
Spor Arda Turan Erol Bulut Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Milli Terör Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Etiyopya: Türkiye'nin Sudan'la aramızda ara bulucu olmasından memnun oluruz - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 21:54:41. #1.14#
title